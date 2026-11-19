19/11/2026 08:47

【外圍經濟】聯儲局理事沃勒指12月應加息半厘，三藩市聯儲行長戴利稱加息需審慎及循序漸進

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局理事沃勒周三(18日)表示，若聯儲局未能明確釋放明年1月再度加息的訊號，應考慮於12月議息會議一次過加息50個點子，以更強硬措施遏抑持續高企的通脹。



沃勒接受CNBC訪問時指出，若局方能清晰表明明年1月將繼續加息，12月加息25個點子或已足夠；否則，當局需要採取更大幅度的加息行動，避免市場低估其控制通脹的決心。



三藩市聯儲銀行行長戴利同日表示，聯儲局仍需進一步加息，以確保通脹逐步回落至2%的政策目標，但強調在經濟前景不明朗下，應採取審慎及循序漸進的緊縮策略。



戴利指出，當前經濟不確定性仍然偏高，關稅政策、伊朗戰事，以及人工智能基建投資的發展方向，均可能影響經濟及通脹走勢。她認為，聯儲局應密切監察經濟數據，並聽取企業及消費者的意見，再決定貨幣政策的調整步伐。(yc)