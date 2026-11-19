19/11/2026 09:00

【聚焦ＡＰＥＣ】經濟通直擊APEC第三日，中俄美元首歷史性會晤，外國記者有什麼期望？

《經濟通通訊社APEC採訪組19日深圳專電》亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議今日（19日）進入重頭戲，中俄美元首會面掀起全球關注及討論，各國媒體均聚集在深圳等待見證歷史時刻。經濟通採訪組在現場訪問外國記者，了解他們對是次歷史性三元首會面的看法和期望。



來自伊拉克庫德斯坦的Didar Latif Mohamed Salih兩個月前來到中國，參與長達三個月的國際媒體交流活動，其間學習中國文化和語言。他對於有份參與APEC感到榮幸，同時期望中俄美元首會面期間，中方可協助中東戰事斡旋。他強調他的國家非常需要和平，而中國過去給予伊拉克很多援助，希望中方今次可加大有關力度。



來自俄羅斯的Novikov Ilia首次踏足深圳，他認為APEC是一場重大的國際關係事件，對於可實地採訪感到興奮。他預期中俄美會面期間，在AI相關議題如競爭、規管等可取得較大突破，並希望三位領導人能夠在主要議題上達成共識。



被問到對中俄美元首會面的期望，同樣來自俄羅斯的Dimtry Gavrilov認為，這三個偉大的國家都面對艱難局面、各自形勢緊張，一切視乎國家之間關係發展，可近可遠，大眾拭目以待。他又提到中方有潛力可帶領其餘兩國達成共贏。(hp)