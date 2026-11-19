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▷ 中國外交部稱三國首次面對面討論和平與戰略穩定

▷ 環時社評否認會晤等同劃分新勢力範圍

《經濟通通訊社APEC採訪組19日深圳專電》亞太經合組織（APEC）峰會在深圳舉行中，市場焦點落在中俄美三大元首的歷史性會晤。各界將這次會晤與1945年著名的「雅爾達會議」（Yalta Conference）相提並論，認為這是大國重新劃分勢力範圍的翻版。然而，若要真正看清這場歷史交匯，必須先回到那個決定二戰後世界命運的關鍵現場。*雅爾達會議：大國博弈的權力巔峰*1945年2月，二次世界大戰接近尾聲，同盟國勝局已定。時任美國總統羅斯福、英國首相邱吉爾和蘇聯最高領導人史太林，於2月4日至11日齊聚黑海之濱的克里米亞半島，召開了著名的「雅爾達會議」。這場歷史性會晤的核心，是戰後國際秩序的重塑與利益分配。當時，蘇軍已兵臨柏林城下，美軍在太平洋戰場步步推進。三巨頭在里瓦幾亞宮圍爐磋商，用鉛筆在地圖上直接劃定戰後的歐洲勢力範圍，包括將德國一分為四，以及重劃波蘭。雅爾達會議也確立了蘇聯在東歐的主導地位，奠定日後冷戰「鐵幕」東西分治的格局。*從雅爾達看APEC中俄美元首會晤*不過深圳APEC中俄美元首會晤與雅爾達會議在本質上有巨大落差。當年的雅爾達會議如同一場「分贓大會」，巨頭手握絕對主權與勝利果實，直接拍板劃分勢力範圍。中俄美深圳會晤更多是在高壓博弈中尋求戰略溝通、管控風險，而非重演當年大筆一揮、瓜分天下的歷史劇本。*中國官方對深圳會晤的定位*中國外交部指出，今次是中俄美三國元首歷史上首次面對面會晤，將圍繞維護世界和平、促進大國關係戰略穩定深入交換意見，具有開創性意義。中俄美三國肩負合作應對全球性挑戰、促進世界和平穩定的重要責任，加強溝通、管控分歧、穩定關係符合三國利益，也是國際社會的期待，有利於穩定世界局勢、推動對話合作。官媒《環球時報》社評指出，將中俄美三方會晤解讀為大國在「劃分新的勢力範圍」或搞「新雅爾塔體系」的看法都是片面，也是忽視歷史規律與整體全面利益，只強調大國權力而忽略大國應盡的責任。（rc）