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▷ 日媒指高市遭冷待，中方稱按國際慣例安排

▷ 高市與習近平兩度握手，接機規格不及其他領導人

《經濟通通訊社APEC採訪組19日深圳專電》中日關係未回暖之際，日本首相高市早苗周三及周四（18及19日）在深圳出席APEC峰會。雖然她曾兩度與中國國家主席習近平握手，但日本媒體認為整體而言高市遭冷待。中國外交部周四的例行記者會上，有記者問及高市早苗的禮賓安排引起關注，發言人郭嘉昆表示，中方作為東道主，根據國際慣例，對所有參會方作出適當的禮賓安排。另有記者問及中日領導人有否會晤，郭嘉昆表示，關於中日關係，中方的立場是明確的。高市周三飛抵深圳寶安國際機場時，接機的是中國外交部禮賓司大使章啟月，現場也沒安排手持鮮花的學生歡迎，待遇及規模顯然不及其他領導人，日媒形容是外交冷遇。在周三的APEC峰會歡迎晚宴上，高市入場時與習近平及其夫人彭麗媛握手。到周四，APEC峰會正式開始前，高市再度與習近平握手。高市周四在記者會稱，周三與習近平握手時，已就獲邀出席APEC峰會表達謝意。她​​​談及日中關係時表示，「將全面推進戰略互惠關係，圍繞共同課題加強溝通，推進維護各自國家利益的對話，建立具建設性且穩定的關係。」日本內閣官房長官木原稔表示，中日領袖會談未能舉行，不過高市與習近平在APEC領導人會議結束後曾有過交談。有日媒評論稱，高市去年發表「台灣有事論」，導致中日關係惡化，幾乎失去與習近平溝通的管道，形容高市與中俄美三國外交皆不順利，過去一年可謂外交失敗。(yc)