19/11/2026 16:05

《駐京專電》商務部：今年中國消費市場規模繼續穩步擴大

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明19日北京專電》國家統計局日前發布的10月經濟運行情況顯示，當月社會消費品零售總額同比增0.4%。商務部新聞發言人何亞東指出，今年以來，中國消費市場規模繼續穩步擴大。總的來看，可以用三個特點來概括：



一是商品消費「穩」。1-10月，社會消費品零售總額增長1%，除汽車以外的消費品零售額增長2.8%。其中，限額以上單位糧油食品、化妝品、飲料零售額分別增長6.1%、5.6%、4.9%。



二是服務消費「旺」。1-10月，服務零售額增長4.9%，增速高於商品零售額4個百分點。服務消費鏈條不斷延伸，假日出遊、觀賽看展、沉浸體驗等服務消費熱度不減。



三是新型消費「熱」。消費品以舊換新政策帶動消費綠色化、智能化升級提速。商務部商務大數據顯示，智能眼鏡、外骨骼助力器、具身智能機器人等智能新品銷售額高速增長，為消費轉型升級打開新空間。