19/11/2026 16:30

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美聯儲10月會議紀錄顯示官員支持續加息

▷ 美元走強至逾一年半高，金價跌破3800美元

▷ 金礦股及黃金ETF價格下跌，紫金黃金國際跌5.65%

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局10月會議紀錄顯示，幾乎所有與會官員均支持進一步加息，部分官員更認為12月可能需要加息半厘。加息預期升溫，支持美元走強，創逾一年半高，現貨金價昨日跌約3%，失守每盎司3800美元，一度跌至3719美元，創2025年9月底以來最低水平。金價今日維持在3800美元以下徘徊，金礦股普遍延續近期跌勢，其中紫金黃金國際(02259)及靈寶黃金(03330)均再插逾半成，SPDR金(02840)亦曾跌2%低見2658元，創52周新低。高盛雖再度下調金價預測，但料金價2028年底可重返5600美元，瑞銀則建議4000美元以下適時加倉，現可趁低部署買入金礦股抑或黃金ETF？*美聯儲會議紀錄顯示官員普遍支持續加息，美元創逾一年半高*聯儲局10月會議紀錄顯示，幾乎所有與會官員均認為，若通脹及就業市場走勢符合預期，進一步加息將屬適當，部分官員更認為12月可能需要加息半厘，以加快壓抑通脹。聯儲局理事沃勒表示，若聯儲局未能明確釋放明年1月再度加息的訊號，應考慮於12月議息會議一次過加息50個點子。CME FedWatch數據顯示，截至11月18日，交易員預期聯儲局12月8至9日議息會議加息0.25厘的機會率約95%，另有約5%押注加息半厘。市場亦關注明年初會否進一步加息。加息預期升溫，支持美元匯價向上，美匯指數昨日升至103.78，創2025年4月以來新高，日內升約0.2%。現貨金價一舉失守每盎司3800美元，跌約3%，報每盎司3730美元；紐約期金則跌3.4%，報3732美元。*高盛看好央行購金支撐作用，料2028年底金價可達5600美元*高盛11天內第二度下調金價預測，將2027年底目標價由4800美元調降至4650美元，主要反映美聯儲持續緊縮對黃金ETF投資需求的壓力。不過，高盛仍看好央行購金的長期支撐作用，並預估2028年底金價可達5600美元。短線而言，3700美元已成為黃金多空攻防關鍵，能否守穩將牽動後續走勢。高盛經濟學家預期，美聯儲最快12月、2027年3月各加息0.25厘，推高了持有黃金這類不生息資產的機會成本，讓歐美投資者更不願意透過ETF加碼。至於轉折點，要等到2027年11月至2028年9月，屆時美聯儲可能減息4次，但資金不會立刻回流：每減息0.25厘，只能為ETF帶來約60噸的新增需求，還得花上6個月才會逐步到位。在民間買盤轉弱的情況下，高盛點名各國央行是金價最大靠山，預計2026至2028年每月買進約60噸，是2022年前月均17噸的3倍以上。其中，中國是目前最具代表性、也最容易追蹤的買家，每月約增持20噸。不過，人行的黃金佔外匯儲備比重僅約11.8%，不僅遠低於美、德、法、意的80%上下，也不及全球平均20%以上。高盛推算，就算中國把20%當成中期目標，也還得再買至少三年。高盛提醒，短線金價仍有下探風險，震盪幅度可能居高不下，但拉長來看仍看好向上。待美聯儲重新減息，西方ETF的買盤有機會慢慢回流，再加上各國財政赤字擴大、軍事開支攀升，以及能源進口國債務壓力加重，避險資產的需求都可能被進一步墊高。高盛首度給出2028年底5600美元的目標價，並表示若財政風險持續惡化，金價不無可能衝破這個基準，長線結構性看多的立場並未改變。*瑞銀料金價明年底升至5000美元，4000美元以下可適時加倉*另瑞銀近日發布2027年展望報告，預測金價將於2027年6月升至每盎司4600美元，並於12月進一步升至5000美元。瑞銀指，各國央行持續買入黃金、中國需求強勁、ETF持倉保持韌性，加上市場對政府債務持續攀升的憂慮，共同為金價提供支撐。該行亦承認，美國實際收益率偏高及美元走強，可能在短期內將金價壓低至4000美元以下，但預計長線買家將在該水平附近進場承接。瑞銀表示，隨著市場下調對聯儲局進一步收緊政策的預期，實際收益率應會趨於回落，金價有望在2027年重拾升勢。該行建議投資者利用金價回落至4000美元以下的機會，適時增加持倉。瑞銀又建議維持長線配置，而非將黃金視為短線方向性交易工具。*陳政深：金價先看能否守3700美元，可慢慢收集黃金ETF*艾德金融執行董事陳政深表示，金礦股走勢一定跟隨金價，而金價表現要看聯儲局動作及取態，若有些官員想由鷹轉鴿，或本是鴿想更加鴿，也要給予些理據，問題是在12月議息之前根本沒有新通脹數據，可讓其作出轉鴿動作，所以金價短線應未真正見底，暫時可逐100美元看，下方可能要先看3700美元關口。現時部署黃金不宜急進，無論金礦股或實金以至其他相關產品皆如是，始終在高資金成本環境下，黃金一定蝕底，大家都不會進取買入，此狀況應會持續一段時間，又因黃金屬零息資產，這亦是拖累其價格很重要的因素。不過，陳政深強調自己對黃金中長線看法仍偏樂觀及正面。他指，實際上從一些中長線因素來看，黃金一定未死，因現時只因短線加息有些殺倉狀況，黃金不是處於長期熊市，亦未進入此階段，例如一些央行仍繼續購金，即使人行10月底仍繼續增持黃金儲備，已連續24個月增持，而除了中國，其他央行也正進行去美元化的操作。不過，金價要出現見底窗口可能要去到美聯儲落實加息。其實，作為防守性資產，審視黃金不宜只想著如何搵最低位撈貨，這很難做到，反而可趁低慢慢收集，但一定不是收集金礦股，因其波幅太大，沒防守特質，用其他方式增持黃金會較實際，可買SPDR金等ETF甚至可買實金，金礦股則只宜短線操作，但暫料金價短線未見底，先看能否守住3700美元才考慮。金礦股今日普遍下跌，紫金黃金國際跌5.65%收報103.6元，紫金礦業(02899)跌3.63%報23.36元，招金礦業(01818)跌3.09%報14.72元，靈寶黃金跌7.04%報13.08元，中國黃金國際(02099)跌4.35%報142.9元，山東黃金(01787)跌1.63%報15.73元，赤峰黃金(06693)跌1.32%報28.48元。黃金ETF方面，SPDR金跌1.03%報2686元，價值黃金(03081)跌0.11%報17.77元，恒生黃金(03170)跌0.84%報11.81元，FL二南方黃金(07299)跌2.08%報16.91元。撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉