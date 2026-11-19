19/11/2026 12:39

【聚焦ＡＰＥＣ】李家超戴上紅色圍巾首位入場，習近平主動問好稱「咱們戴的都一樣」

《經濟通通訊社APEC採訪組19日深圳專電》APEC領導人非正式會議今日上午在深圳舉行，會議前，國家主席習近平在場迎接與會領導人並握手合照，首位進場的是香港行政長官李家超。



習近平與李家超在會議前短暫交談，二人均戴上象徵深圳「鯤鵬展翅」標誌的紅色圍巾。習近平見到李家超時，主動打招呼：「早上好」，看看自己身上的紅色圍巾，又說「你看咱們戴的都一樣。」李家超答：「都一樣。」所指的是二人戴的紅色圍巾。



各經濟體領導人入場後集體合影，習近平站在前排正中位置，左右兩旁分別是美國總統特朗普和俄羅斯總統普京，李家超與加拿大總理卡尼、日本首相高市早苗、新加坡總理黃循財等人站在後排。(bi)