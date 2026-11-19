19/11/2026 13:56

【聚焦ＡＰＥＣ】李家超：APEC之行達成五個目標，與多個經濟體領導人會面

《經濟通通訊社APEC採訪組19日深圳專電》行政長官李家超在深圳出席亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議，他會見傳媒指，今早與會期間與5個成員經濟體領導人會面，包括馬來西亞、越南、汶萊、泰國及智利。而下午則會與新加坡及秘魯領導人會面。



他提到，今次香港在APEC會議中達成五個目標，包括貢獻香港力量、深化與APEC成員經濟體交流、鞏固與東盟成員國關係、進一步拓展新興市場，以及說好香港和粵港澳大灣區故事。



他表示，香港會持續全力發揮「一國兩制」下，背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，深化國際交往，拓展全球合作網絡，繼續深耕歐美、東盟、中東等市場，同時開拓具備潛力的包括中亞、非洲等新興市場，進一步拓展香港全球經貿網絡，推動香港繼續高質量發展。(hp)