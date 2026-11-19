19/11/2026 17:27

【聚焦ＡＰＥＣ】李家超晤秘魯總統藤森慶子，稱兩地貿易錄雙位數增長

《經濟通通訊社19日專訊》行政長官李家超在深圳出席亞太經合組織會議期間，與秘魯總統藤森慶子舉行雙邊會談。他向對方表示，兩年前與秘魯簽署的《自由貿易協定》，兩地貿易在一年內錄得雙位數的大幅增長，形容是一個非常好的消息。



李家超表示，香港已將秘魯視為非常緊密的貿易夥伴，秘魯現已成為香港在拉丁美洲的第六大貿易夥伴，雙邊貿易額達到6億美元，但認為還有很大的進步空間。他又對藤森慶子在今年7月當選總統表示祝賀，並邀請對方到訪香港。



藤森慶子表示，非常高興能與香港簽署《自由貿易協定》，指協定有助於創造就業機會，提升秘魯人民的生活質素。她又指，很高興聽到雙邊貿易數據取得雙位數增長，又指這只是開始，秘魯知道香港是金融城市，亦是物流領域的專家，她希望雙方能於這方面簽署其他合作協議，並與李家超就香港取得的寶貴成功經驗作出交流。(bi)