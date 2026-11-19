19/11/2026 19:11

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美國公布11月密歇根大學消費者信心指數

▷ 零跑汽車、網易等公司公布業績

▷ 多國經濟數據及央行官員講話發布

《經濟通通訊社19日專訊》美國公布密大消費者信心指數，及零跑網易公布業績，料為周五（20日）市場焦點。*美聯儲理事發表講話，德國公布PPI*各國重要經濟活動方面，北約議會大會第72屆年度會議舉行（至23日）。歐盟-英國峰會舉行。周五本港時間8:15am，澳洲央行貨幣政策委員會成員Renée Fry-McKibbin發表演講。11:20am，歐洲央行執委奇波洛內參加座談會。4:30pm，歐洲央行總裁拉加德和歐洲央行管委納格爾發表主題演講。晚上8:40pm，歐洲央行銀行監管委員會委員蒙塔涅爾發表演講。9:25pm，美聯儲理事沃勒發表講話。數據方面，周五7:30am（本港時間．下同），日本公布10月消費者物價指數，年率升幅料由2.1%擴大至2.5%。3:00pm，德國公布10月生產者物價指數，月率升幅料由1.9%收窄至1%，年率升幅料由6.7%擴大至7.3%。4:30pm，香港公布10月綜合消費物價指數，年率升幅料由1.9%擴大至2%。11:00pm，美國公布11月密歇根大學消費者信心指數，料由48升至51.5。同一時間，歐元區公布11月消費者信心指數，料由負17.9惡化至負18。在本港，明日公布業績的公司有:零跑汽車(09863)、網易(09999)等。此外，明日馭勢科技(01511)、拓璞數控(07688)等將有基石投資者持股解禁。(wa)