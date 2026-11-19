19/11/2026 18:48

【聚焦ＡＰＥＣ】李家超：香港一直是新加坡企業拓展內地市場的跳板，期待兩地持續鞏固並提升合作關係

《經濟通通訊社19日專訊》在深圳出席亞太經合組織會議的行政長官李家超與新加坡總理黃循財會面。李家超在社交網頁上表示，今次是自3月黃循財訪港以來的第二次會面，新加坡明年將接任東盟輪值主席國，李家超感謝新加坡繼續支持並推動香港早日加入RCEP。



李家超向黃循財介紹《香港第一個五年規劃》及北部都會區帶來的機遇，並歡迎新加坡公私營界別，包括新加坡政府投資公司、科技企業等，發掘河套香港園區的潛在商機，在人工智能、生物科技等領域深化合作。



李家超表示，香港與新加坡有不少相似之處，同屬外向型經濟體，在金融、貿易及航運領域各有亮眼表現，在携手應對區域挑戰中持續發展，商貿聯繫緊密，提到香港一直是新加坡企業拓展內地市場的跳板，期待兩地持續鞏固並提升合作關係。(bn)