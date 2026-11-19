19/11/2026 09:27

【聚焦人幣】德銀看好人民幣，料人民幣2028年底前或見6算

《經濟通通訊社19日專訊》德意志銀行分析師發出研究報告表示，依然「溫和看漲」人民幣，並預計到2028年人民幣兌美元將升至1994年中國匯改以來未見的6.0。



報告稱，北京推動人民幣國際化的努力應能支撐人民幣相對穩定，並隨著時間推移逐步走強，預計步入年底出口商結匯的增加將為人民幣升值提供進一步的近期支撐。而近期外匯存款準備金率的上調看起來更像是為了管理人民幣升值的節奏，而不是要徹底阻止其升值。



德意志銀行預計，美元兌人民幣將在2027年中跌至6.5，隨後於同年底進一步降至6.3，到2028年將跌至1994年中國匯改以來未見的6.0。另外考慮到油價衝擊以及法國政治風險上升，美元原本可能會明顯更強，但人民幣走強抑制了美元的升值壓力，此外全球增長強勁、美國巨額「雙赤字」以及流入固定收益資產的資金減少也對美元構成壓力。



展望未來，北亞貨幣的走勢對美元仍將極為重要，包括日圓、人民幣、韓元和台幣，因為這些貨幣在聯儲會美元指數中的合計權重高於歐元。這些經濟體的順差是重新投入美國資產、投資於其它市場，還是在本地結匯，仍將是影響美元交易的關鍵因素。(jt)