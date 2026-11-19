19/11/2026 14:26

【聚焦ＡＰＥＣ】馬斯克：特斯拉會繼續在中國提高產量

《經濟通通訊社APEC採訪組19日深圳專電》亞太經合組織(APEC)峰會在深圳舉行，隨美國總統特朗普訪華的特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)，今日會見中國貿促會會長任鴻斌時表示，特斯拉將繼續在中國提高產量。



馬斯克還表示，他是中國的超級粉絲，指中國有太多宏偉壯觀的建築與自然景觀，特別點讚中國的鐵路系統。據悉，這是馬斯克首次公開到訪深圳。



*馬斯克在深圳使用X，發文問「修昔底德陷阱可否避免」*



馬斯克昨日抵達深圳後，在社交平台X（前稱Twitter）發文提問：「修昔底德陷阱(Thucydides Trap)真的可以避免嗎？」他隨後再補充寫道：「我希望可以，但不可避免的是，最有趣的結果往往也是最有可能發生。」相關言論隨即引發討論。



特朗普今年5月訪華並在北京人民大會堂與國家主席習近平舉行會談期間，習近平亦曾提到，能否跨越「修昔底德陷阱」，是中美領導人需共同面對的重要課題。(jt)