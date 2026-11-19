19/11/2026 11:20

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▷ 港交所11月16日推出首個離岸人民幣債券指數

▷ 騰訊10月發行260億元點心債，利率低於美元債

《經濟通通訊社記者丘敏華19日報道》過去很長一段時間，美元一直主導著香港的離岸債市，人民幣債券只是補充性質的「配角」。在中美息差持續倒掛、企業融資成本考量轉變的推動下，這場勢力消長在今年迎來歷史性拐點--今年首三季，俗稱「點心債」的離岸人民幣債券佔香港上市債券發行額38%，首度超越美元債躍居第一。乘著這股擴容浪潮，港交所11月16日推出首個離岸人民幣債券指數，追蹤在港上市的300多隻人民幣債券，為這個擴張的市場立下統一的定價與投資基準。*發行規模擴大，點心債首超美元債成最大幣種*「點心債」即離岸人民幣債券--在中國境外發行、以人民幣計價和結算的債券，在2007年誕生，是跨境人民幣融資的核心工具，其發行的核心陣地在香港，同時覆蓋新加坡、倫敦等全球主要國際金融中心。港交所數據顯示，離岸人民幣債券近年發行規模持續擴大，從2017年的不到300億元（人民幣．下同）發展到2025年的4400億元，2026年至今這一規模已超過5900億元，較去年全年的4400億元高出34%。值得注意的是，以上統計僅計算債券，並未包含銀行存單、票據等產品。自2024年起，超過50%在交易所上市的點心債均選擇在港交所發行。2017年，這一比例僅有47%，到今年前三季度，這一比例已達68%。香港財政司司長陳茂波表示，2026年以來，在香港發行的離岸人民幣債券增長迅速。單計首三季，點心債佔香港上市債券總發行額的比例達38%，歷史上首次超越美元債券，人民幣成為香港上市債券市場最大的發行幣種。*借錢太貴，越來越多企業轉向成本更低的點心債*點心債市場緣何強勢擴容？融資成本是發債人改用人民幣的首要考慮。當前中美利率差距已經拉到歷史極值：兩國10年期國債利差倒掛超300個基點，10月初一度擴大至約360個基點。更關鍵的是，國內企業營收全是人民幣，借美元還要額外付出一筆匯率鎖定費用，兩相疊加，美元融資的實際成本還要再往上抬一截。騰訊(00700)就是最直觀的例子。10月，騰訊同時發行兩筆海外債券：260億元點心債和18億美元債。10年期美元債票面利率6.10%，同期限人民幣點心債僅2.40%；20年期美元債利率6.75%，30年期人民幣債券利率僅3.00%，一高一低，成本十分懸殊。在人民幣債券相對離岸美元債維持顯著融資成本優勢的假設下，中資企業向人民幣融資的傾斜具有持續性。上述變化在數據中亦有所體現。彭博數據顯示，今年截至10月15日，中資美元債發行量已降至516億美元，降幅達42.1%。滙豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌表示，短期來看，是融資成本、投資需求和政策支持共同推動的結果；長期來看，則源於真實人民幣資金需求的增加，以及點心債市場承接能力的提升。隨著跨境貿易、投資和企業經營中人民幣使用場景的增加，部分發行人正將人民幣融資納入更常態化的資金安排。*發行人在變，點心債發行規模前五來自科技行業*點心債發行量快速擴容的同時，發行人結構、發行期限等也在悄然發生變化。香港財政司司長陳茂波介紹，發行人日趨多元，從內地科技企業到海外政府及金融機構，都日益視「點心債」為重要的融資渠道。騰訊10月14日發行了260億元點心債，刷新年內點心債單筆發行規模紀錄。國家電網8月發行149億元，認購倍數超過13倍，創下央企單筆發行規模之最。此前，京東(09618)、順豐(06936)亦先後完成百億元量級的點心債首發。國際發行人方面，哈薩克開發銀行、美國安達保險(Chubb)等亦有定期發行。彭博數據顯示，境外非中國發行人數量增加明顯，今年以來其市場佔有率已達34.3%。德意志銀行亞洲宏觀策略分析師Perry Kojodjojo表示，發行人結構持續國際化，海外發行人貢獻發行量佔比逾三分之一，高於2024年不足20%的水平。值得關注的是，過去點心債主要是地方城投、銀行金融機構在發；如今主力變成科技巨頭與實體產業。Perry Kojodjojo指出，剔除政府類平台之後，今年點心債發行規模前五名，全部來自科技行業。中誠信亞太研究部也說，2026年的邊際增量幾乎完全來自新主體。發行主體從「城投+銀行」切換為「科技+產業+主權/外資」，是2026年最顯著的結構性特徵。另外，今年長期限債券發行增長很快，特別是下半年這一態勢更加明顯。中誠信亞太研究部分析稱，過去點心債以5年以內短期限為主。2026年，產業債發行人尤其是科技企業的平均發行期限明顯拉長，發行期限延伸至10年到30年。*港交所推出指數，為點心債補上一把「尺」*過去十多年，點心債市場一直缺一樣東西--一個具代表性且獲得全球市場認同的基準。發行人定價沒有統一參照，投資者衡量表現也各用各的尺。11月16日，港交所宣布推出離岸人民幣債券指數，這是港交所首個冠名固定收益指數，也是香港首個追蹤在港發行點心債的基準指數，用以衡量點心債市場表現。該指數聯合彭博編製，支持面向發行商定制子指數，掛勾點心債ETF或其他相關金融產品。初始成分債券累計有305隻，以截至2026年10月30日計算，總市場規模8500億元，平均票面息及平均收益率分別為2.29%及2.08%，平均年期4.7年。香港財政司司長陳茂波認為，市場做大之後，需要一項適切於自己的參考指標。他指有了這個基準，基金公司便可據此推出更多交易所買賣基金、指數基金等被動式投資產品，國際投資者配置人民幣資產亦有清晰的參照。據財新了解，目前已有至少兩家在港中資基金公司積極推進對接該指數，有計劃推出掛勾指數的點心債ETF產品。此前，點心債交易以場外(OTC)市場為主，參與者以機構投資者為主，零售投資者缺乏參與渠道。港交所市場科固定收益及貨幣產品發展主管范文超強調，與指數掛勾的ETF等場內產品推出後，機構、財富管理及個人等多元投資者均可參與，投資者群體的多元化，亦是指數發布的重要目標之一。點心債的下一階段，已不只是多發幾批債券，而是能否把香港龐大的人民幣資金池，建成一個讓國際投資者願意長期留下的債券市場。高盛認為，想要實現長久的國際化，還需要扎實的經濟基本面、穩定的金融環境、更加開放的投資渠道、完善的匯率避險工具，以及更加緊密的全球貿易金融往來。