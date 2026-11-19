19/11/2026 10:15

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▷ 深圳將設立亞太共同體研究中心

▷ 合作涵蓋數字技術、清潔能源等領域

《經濟通通訊社APEC採訪組19日深圳專電》亞太經合組織(APEC)第三十三次領導人非正式會議今日上午在深圳國際交流中心舉行。國家主席習近平主持會議並發表題為《建設亞太共同體，續寫「亞太奇跡」新篇章》重要講話。習近平表示，亞太大家庭的成員同在一條船上，要經受住太平洋的風浪，就應拉緊共同利益紐帶。建設亞太共同體要堅持開放、融通，開放合作是亞太發展振興的必由之路。中方願同各方一道強化亞太經貿支柱、升級聯通支柱、打造創新支柱、夯實發展支柱，將提供2000萬美元資助開展亞太經合組織務實合作，並將在深圳設立亞太共同體研究中心，開展政策研究和交流，提供智力支撐。同時，中方將立足亞太合作，在數字技術、數據跨境流動、清潔能源、中小企業發展等領域設立合作機構，助力亞太創新、綠色增長。習近平強調，面對新的機遇和挑戰，亞太合作必須適應新形勢、邁出新步伐、開創新局面，推動建設和衷共濟、開放融通、開拓創新、包容發展的亞太共同體。開放合作是亞太發展振興的必由之路。要秉持開放的區域主義，穩步推進經濟一體化進程，構建開放而不排他、融合而不分割的合作格局。要堅持開拓創新，鼓勵科技交流合作，促進創新成果轉化，營造開放、公正、非歧視的合作環境。要推動區域經濟協定對接，提升貿易投資便利化、數字化水平，減少貿易投資壁壘。要打造創新支柱，加強數字基礎設施建設，完善區域數據治理和協同合作。要打造開放創新生態，促進人工智能廣泛應用，推動產業轉型升級、向新發展。要鞏固「硬聯通」，完善基礎設施網絡，推動智慧海關、智慧交通建設；增強「軟聯通」，促進政策和監管協調；要深化跨境支付合作，維護產供鏈穩定暢通。第要加強數字基礎設施建設，完善區域數據治理和協同合作，實現高效、便捷、安全的跨境數據流動。要加強能力建設，推動區域能源和糧食安全合作，深化跨境腐敗治理。