19/11/2026 13:34

【聚焦ＡＰＥＣ】習近平與特朗普舉行年內第三次雙邊會談

《經濟通通訊社APEC採訪組19日深圳專電》中國國家主席習近平今日中午在深圳會見來華出席亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議的美國總統特朗普。這是兩人今年內第三次雙邊會談，會談結束後，兩人將同俄羅斯總統普京舉行中俄美元首歷史性首場三邊會晤。



稍早特朗普在APEC領導人非正式會議上表示，感謝習近平主席對其今年第二次訪華的熱情歡迎。環太平洋國家共同構成了全球經濟最具活力、增長最快的區域，是全球財富、資本、能源與創新的源泉。他期待同習近平主席和普京總統舉行一次具有歷史意義的三方會晤，為三方創造更多機遇。「我們對此充滿期待，非常期待」。特朗普還稱，中國是一個令人驚歎的國家，取得了非凡的成就，習近平主席也是一位了不起的領導人。