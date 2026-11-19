19/11/2026 18:01

【ＡＩ】內媒：OpenAI首款消費級硬件由立訊精密承擔整機製造

《經濟通通訊社19日專訊》據內媒「每日經濟新聞」今日報道指出，從供應鏈獲悉，OpenAI首款AI端側硬件產品或將於今年年底啟動出貨，多家中國廠商參與該項目。其中，立訊精密(02475)(深:002475)獨家承擔整機製造，並供應核心零部件。



OpenAI尚未正式公布這款產品形態。此前有消息稱，OpenAI與蘋果前首席設計官Jony Ive團隊合作開發的首款消費級硬件，將是一款類似「甜甜圈」形狀的無屏AI設備，集成麥克風、揚聲器、攝像頭及多種傳感器，主要通過語音與用戶交互，並具備感知周圍環境的能力，但具體產品信息仍有待進一步確認。



*富智康據報獲OpenAI手機組裝訂單*



另外，今年4月，天風國際證券分析師郭明錤曾發布產業調查稱，立訊精密為OpenAI手機項目的獨家系統協同設計及製造合作夥伴，相關手機預計於2028年量產。OpenAI進軍智能手機市場的消息隨即引起關注。「每經」昨晚曾引述供應鏈人士透露，立訊精密目前與OpenAI有多個產品的全面合作，或因資源配置的統籌考量未承接手機組裝業務。



據《證券時報》今日引述消息報道，鴻海旗下富智康集團(02038)已獲得OpenAI手機項目訂單，將參與相關產品的整機組裝。(sl)