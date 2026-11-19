19/11/2026 15:51

【聚焦ＡＰＥＣ】中國外交部：APEC峰會就亞太共同體建設提出「深圳展望」

《經濟通通訊社19日專訊》亞太經合組織(APEC)第三十三次領導人非正式會議今日上午在深圳成功舉行。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上進一步介紹情況指，國家主席習近平主持會議並發表重要講話，強調了中方願同各方攜手搭建亞太共同體的「四樑八柱」：強化經貿支柱，推動區域經貿協定對接，圍繞亞太自貿區加強政策對話；升級聯通支柱，完善基礎設施網絡，促進政策和監管協調，便利商旅和人員往來；打造創新支柱，加強數字基礎設施建設，促進人工智能廣泛應用；夯實發展支柱，推動區域能源和糧食安全合作，實現經濟可持續增長，支持改善民生和投資於人。



此外，習近平宣布中方支持亞太合作的最新舉措，包括提供資助開展亞太經合組織務實合作，在深圳設立亞太共同體研究中心，在數字技術、數據跨境流動、清潔能源、中小企業發展等領域設立合作機構。會議還一致通過亞太經合組織領導人宣言，就亞太共同體建設提出「深圳展望」，以及貿易、聯通、創新領域3項成果文件。(sl)