19/11/2026 09:40

【ＡＩ泡沫】英偉達明確黃仁勳不會回歸，據報接洽Arm行政總裁哈斯接任

《經濟通通訊社19日專訊》英偉達(US.NVDA)董事會聘請獵頭公司Heidrick & Struggles物色新任行政總裁，據報已接洽Arm(US.ARM)行政總裁哈斯(Rene Haas)，探討其接掌英偉達的可能性。



據《華爾街日報》引述知情人士報道，哈斯是該獵頭公司接觸的潛在人選之一。英偉達董事會主席Harvey Jones表示，將同時考慮內部及外部人選，並希望盡快物色合適人選，但無意重新起用已於上周辭任行政總裁及董事的黃仁勳。



另一邊廂，英偉達臨時行政總裁克雷斯周三（18日）在員工大會上重申對公司有信心，向員工表示「我們能應對」，是繼周二（17日）業績電話會後再次發出穩定軍心訊號，也被視為確定黃仁勳不會回歸。(rc)