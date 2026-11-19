19/11/2026 12:50

【風雲人物】馬斯克呻中期選舉投入5億美元如倒錢落海，料Anthropic增租10吉瓦算力

《經濟通通訊社19日專訊》特斯拉及SpaceX行政總裁馬斯克周三（18日）在DealBook峰會表示，共和黨在美國中期選舉遭遇慘敗，令他覺得在這場選舉投入巨額資金「相當愚蠢」。



馬斯克投入近5億美元支持共和黨候選人，希望力保得州為共和黨陣地，該州既是特斯拉與SpaceX所在地，亦是兩企合資晶片製造項目的計劃選址。



然而，民主黨奪得國會參眾兩院控制權，民主黨人更勝出得州州長選舉，馬斯克不諱言自覺如倒錢落海，他說：「如果時光倒流，我肯定不會花這麼多。」但補充若無相關投入，共和黨表現或更差。



馬斯克在會上亦談到人工智能（AI）業務，預測Anthropic極有可能繼續向SpaceX租用運算能力，且需求將大幅攀升，最可能額外尋求10吉瓦（GW）算力。(rc)