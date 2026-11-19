19/11/2026 14:39

【聚焦ＡＰＥＣ】特朗普證實APEC晚宴與習近平談及黃仁勳離任

《經濟通通訊社APEC採訪組19日深圳專電》美國總統特朗普證實，他周三（18日）在深圳APEC峰會歡迎晚宴期間，與國家主席習近平長時間討論人工智能（AI）議題，並曾簡短提及近期辭去英偉達行政總裁職務的黃仁勳。特朗普又形容黃仁勳離開英偉達「是一場悲劇」。



據霍士新聞播出的訪問內容，特朗普表示自己與習近平在歡迎晚宴上「整個晚上都在交談」，其間談及AI，並透露「我可能有稍微提到他（黃仁勳）一下」。



對於與黃仁勳有婚外情的中國女商人黃樂疑從事情報活動，特朗普稱指未聽聞此事，稱「那是一位來自中國的漂亮女性，任何來自中國的漂亮女性都會被認為是間諜」，更形容女方只是買晶片的商人。(rc)