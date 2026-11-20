20/11/2026 17:22

《外圍焦點》美聯儲理事發表講話，美國公布密大消費者信心指數

《經濟通通訊社20日專訊》美股昨日顯著下挫，科技股沽壓加劇。市場憂慮人工智能企業估值過高，加上美國聯儲局釋出進一步收緊貨幣政策的訊號，投資者風險胃納轉弱。道指收市大挫1101.11點或2.19%，報49097.06點；標指跌147.8點或2.02%，報7175.83點；納指急瀉550.69點或2.25%，報23879.2點。港股方面，恒生指數收市報22410，跌430點或1.9%，成交2703億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:40pm，歐洲央行銀行監管委員會委員蒙塔涅爾發表演講。9:25pm，美聯儲理事沃勒發表講話。



數據方面，今晚11:00pm，美國公布11月密歇根大學消費者信心指數，料由48升至51.6。同一時間，歐元區公布11月消費者信心指數，料由負17.9惡化至負18。



在美國，今日公布業績的公司有：霧芯科技(US.RLX)、文遠知行(US.WRD)等。(wa)