22,392.67
-448.95
(-1.97%)
7,550.07
-140.27
(-1.82%)
3,515.41
-133.73
(-3.66%)
3,516.46
-61.16
(-1.710%)
3,910.54
-74.30
(-1.865%)
10,329.86
-253.34
(-2.394%)
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-140.0700
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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20/11/2026 09:07
美匯指數報103.880，美國上周初請失業金人數升至20.3萬高於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|103.880
|103.895
|-0.015
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.41/45
|159.61/65
|159.66/70
|歐元/美元
|1.0970/74
|1.0970/74
|1.0967/71
|英鎊/美元
|1.3091/95
|1.3088/92
|1.3085/89
|美元/瑞郎
|0.8430/34
|0.8437/41
|0.8438/42
|美元/加元
|1.4334/38
|1.4340/44
|1.4339/43
|澳元/美元
|0.6654/58
|0.6653/57
|0.6656/66
|紐元/美元
|0.5487/91
|0.5482/86
|0.5482/86
|美元/人民幣
|6.6794/98
|6.6859/63
|6.6796/68
|美元/港元
|7.8408/12
|7.8421/25
|7.8427/31
上述報價只供參考用