20/11/2026 08:57

【外圍經濟】SpaceX據報將啟動至少320億美元AI晶片債務融資

《經濟通通訊社20日專訊》馬斯克旗下SpaceX(US.SPCX)據報計劃於周四(19日)啟動至少320億美元的債務融資，作為其總額約400億美元人工智能晶片融資計劃的一部分。



是次融資分為三個部分，年期約4至6年，由高盛及阿波羅全球管理擔任交易管理人。是次融資主要用於購入AI運算晶片及相關硬件，以支持SpaceX擴充AI算力基建。融資安排涉及資產支持證券等結構，旨在將相關債務置於SpaceX資產負債表以外，減低對公司信貸評級的影響。



據SpaceX此前披露，阿波羅旗下關聯公司將購入AI晶片及伺服器設備，再租予SpaceX，整體融資涉及約400億美元本金，租期約5年，相關設備預計於2027年上半年交付。行政總裁馬斯克10月亦曾表示，公司已完成400億美元GPU債務融資安排。(kk)