20/11/2026 09:52

【中俄美峰會】普京：俄希望戰爭結束，同意美方所提妥協方案，問題在於烏克蘭

《經濟通通訊社20日專訊》俄羅斯總統普京周四（19日）在深圳舉行記者會，透露中俄美三方會晤情況，並回答了有關俄烏戰爭、歐洲安全問題談判等提問。



普京指出，中俄美三方就安全問題​​進行廣泛討論，包括防止大規模殺傷性武器及核武擴散。他稱中國和國家主席習近平在組織三方會晤發揮作用：「中國的作用是決定性的，因為正是習近平發起了這樣的會晤，會晤是成功的。」



普京亦稱，這次會晤在自由、非常坦誠的氛圍中進行，「使我們能更好地相互理解，為達成進一步協議創造了條件」。



俄烏戰爭方面，普京表示與習近平、特朗普談到了中美和全世界都希望俄烏戰爭結束。普京強調「俄羅斯也希望戰爭結束，不希望繼續下去」。他稱問題在於烏克蘭，重申烏方如想結束衝突，就應接受美國早在阿拉斯加美俄元首會晤之前就提出的妥協方案。



普京說，「實際上是基輔政權挑起了烏克蘭東南部的戰爭」，俄羅斯已同意接受這些妥協方案，問題在於烏克蘭及其歐洲支持者是否願意接受，如果他們認清現實，方案就有可能實現。



而在周四，連接俄本土與克里米亞半島的克里米亞大橋遭烏軍襲擊，部分橋面被炸斷。普京說該大橋純屬民用設施，沒有用於運輸軍事裝備和石油，大橋遇襲後，俄羅斯不再考慮就局部停火達成協議。（yc）