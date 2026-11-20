20/11/2026 16:33

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▷ 剔除政府紓困措施後基本通脹率為2.0%

▷ 電力、燃氣及水價格按年升12.7%

《經濟通通訊社20日專訊》統計處今日公布2026年10月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，2026年10月份整體消費物價與1年前同月比較，上升2.2%，預期2%，較2026年9月份的相應升幅(1.9%)為高。2026年10月份的升幅擴大，主要是由於差餉寬減於2026年9月份結束。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2026年10月份的按年升幅（即基本通脹率）為2.0%，較2026年9月份(2.1%)略低。經季節性調整的綜合消費物價指數，截至2026年10月止的3個月的平均每月升幅為0.3%，而截至2026年9月止的3個月的相應升幅為0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.1%及0.2%。從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在2026年10月份的按年升幅分別為2.0%、2.2%及2.3%，而2026年9月份的相應升幅分別為1.4%、2.0%及2.3%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在2026年10月份的按年升幅分別為1.7%、2.1%及2.2%，在2026年9月份的升幅則分別為1.7%、2.2%及2.4%。經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數，截至2026年10月止的3個月的平均每月升幅均為0.3%，而截至2026年9月止的3個月的相應升幅均為0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，截至2026年10月止的3個月，經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數的平均每月升幅分別為0.1%、0.2%及0.2%，而截至2026年9月止的3個月的相應升幅則均為0.2%。 在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2026年10月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升12.7%）、雜項服務（上升5.0%）、交通（上升4.5%）、耐用物品（上升1.4%）、雜項物品（上升1.4%）、住屋（上升1.4%）、外出用膳及外賣（上升0.9%），以及衣履（上升0.5%）。另一方面，綜合消費物價指數在2026年10月份錄得按年跌幅的類別為基本食品（下跌0.8%），以及煙酒（下跌0.4%）。以2026年首10個月合併計算，綜合消費物價指數較1年前同期上升1.8%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為1.6%、1.9%及1.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.7%、1.5%、1.8%及1.9%。截至2026年10月止的3個月，綜合消費物價指數較1年前同期上升1.9%，而甲類、乙類及丙類消費物價指數分別上升1.6%、2.0%及2.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為2.0%、1.7%、2.1%及2.2%。截至2026年10月止的12個月，綜合消費物價指數較1年前同期平均上升1.7%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為1.5%、1.8%及1.8%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.6%、1.4%、1.7%及1.8%。政府發言人表示，10月消費物價通脹保持溫和。基本綜合消費物價指數按年上升2.0%，略低於9月2.1%的升幅。燃料相關項目的價格繼續錄得顯著升幅，不過對其他項目的價格影響仍然有限，大部分其他項目的價格輕微上升甚或下跌。展望將來，較早前國際油價上升仍會繼續傳導至本地消費層面的燃料相關項目價格。然而，其他方面的價格壓力應會大致受控，整體通脹會維持溫和。不過，地緣政治緊張局勢仍是短期內影響國際燃料價格的主要不確定因素，須密切留意。(ul)