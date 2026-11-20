20/11/2026 11:03

【ＡＩ泡沫】阿里遭股東起訴涉嫌欺詐，指隱暪與黃樂關聯，吳泳銘亦被列為被告

《經濟通通訊社20日專訊》阿里巴巴(09988)在美國紐約遭股東起訴，指控阿里隱瞞與新加坡雲端運算公司Megaspeed前高管黃樂的關係，涉嫌欺詐股東。阿里首席執行官吳泳銘也是被告之一。



在曼哈頓聯邦法院提交的擬議集體訴訟中，阿里被指控在2024年、2025年和2026年的年度報告中，明知且嚴重低估實際或涉嫌違反出口管制規定可能損害業務的風險，從而推高了股價。



股東指，阿里與Megaspeed存在關聯，亦提及黃樂與英偉達(US.NVDA)前行政總裁黃仁勳的關係。Megaspeed被懷疑協助中國獲取輝達先進AI晶片。



黃樂被指疑似為中國間諜，為黃仁勳的婚外情對象，是導致黃仁勳辭職的原因之一。(bi)