20/11/2026 19:07

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 英、美公布PMI，下周一成市場焦點

▷ 日本下周一假期休市

▷ 多國PMI數據及香港公司業績公布

《經濟通通訊社20日專訊》英國及美國公布PMI，料為下周一（23日）市場焦點。下周一日本假期休市。各國重要經濟活動方面，德國總理默茨會見北約秘書長呂特，並向記者發表講話。本港時間下周一晚9:00pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾參加關於歐洲經濟一體化和地緣政治風險活動。數據方面，下周一6:00am（本港時間．下同），澳洲公布11月製造業採購經理人指數。5:30pm，英國公布11月製造業採購經理人指數；11月綜合採購經理人指數；11月服務業採購經理人指數。10:45pm，美國公布11月製造業採購經理人指數，料由54.9降至54.5；11月綜合採購經理人指數；11月服務業採購經理人指數料由56.1降至55.7。在本港，下周日（22日）公布業績的公司有:醫渡科技(02158)等。下周一公布業績的公司有:大快活集團(00052)、中國旺旺(00151)、經濟日報集團(00423)、龍翼航空科技(00918)、塗鴉智能-W(02391)、萬國數據-SW(09698)等。下周二（24日）公布業績的公司有:阿里健康(00241)、小米集團-W(01810)、周大福(01929)、嗶哩嗶哩-W(09626)等。下周三（25日）公布業績的公司有:理想汽車-W(02015)等。下周四（26日）公布業績的公司有:遠東發展(00035)、進智公共交通(00077)、大昌集團(00088)、凱聯國際酒店(00105)、廸生創建(00113)、六福集團(00590)、維珍妮(02199)等。下周五（27日）公布業績的公司有:美團-W(03690)等。此外，明日丹諾醫藥-B(06872)將有基石投資者持股解禁，下周一山西安裝(02520)將有基石投資者持股解禁。(wa)