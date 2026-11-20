20/11/2026 14:54

新火集團(01611)以約1000萬美元參與高騰比特幣ETF(03556)基石投資

《經濟通通訊社20日專訊》新火集團(01611)旗下新火資產管理（香港）有限公司宣布將以約1000萬美元，參與高騰國際資產管理有限公司擬推出的比特幣ETF項目基石投資，成為高騰國際首批重要基石投資者之一。雙方將圍繞數字資產投資產品、機構客戶服務及數字資產財富管理等領域深化生態合作。



公司指出，在加密市場處於調整、行業加速出清並持續完善基礎設施和產品體系的背景下，高騰國際選擇推進比特幣ETF項目，展現其逆勢布局數字資產市場的決心，亦體現其對市場周期和產品布局時機的判斷。



高騰比特幣ETF今日正式在港交所掛牌交易。新火集團表示，此次基石投資體現了集團對數字資產長期發展前景的信心，以及雙方推動傳統資產管理與數字資產金融服務融合發展的共同理念。雙方未來將根據市場需求、監管要求及產品適當性，探索代幣化基金、面向更廣泛投資者的數字資產產品，以及共同發行其他數字資產相關產品的可行性。(rh)