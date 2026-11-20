20/11/2026 18:02

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 2026年APEC領導人非正式會議於深圳舉行

▷ 會議通過宣言、「深圳展望」及三項成果文件

▷ 中金研究部人員提出深化貿易投資開放等經濟意義

《經濟通通訊社20日專訊》中金公司研究部首席宏觀分析師張文朗表示，2026年11月18-19日，APEC（亞太經合組織）第三十三次領導人非正式會議於深圳舉行，會議一致通過2026年亞太經合組織領導人宣言，就亞太共同體建設提出「深圳展望」，以及貿易、聯通、創新領域3項成果文件。該行認為，是次會議的主要經濟意義體現在三個方面：一是深化貿易投資開放與區域經濟一體化，二是加強人工智能等科技創新合作、培育增長新動能，三是強化宏觀政策協調與發展合作、增強區域經濟韌性。中金公司研究部國內首席策略分析師李求索指出，豐富中國資產ETF等投資工具，滿足境外投資者多樣化配置需求；在風險可控前提下完善股指期貨、期權等風險管理工具，幫助境外機構管理波動和組合風險；優化交易結算與資金管理銜接，降低長期配置的制度性摩擦；加強資本市場制度與國際投資實踐銜接，提振境外投資者長期信心；發揮香港橋梁作用，持續完善內地與香港市場互聯互通機制。中金公司非銀及金融科技分析師王思玥表示，該行認為，當前站在新一輪境外擴表的起點：首先，企業加速出海、人民幣國際化與資本市場高水平開放的三大歷史機遇下，外資機構投資A股比例，與國內機構境外投資比例均有數倍提升空間。同時，該行認為香港作為雙向資本市場樞紐，承接的中資企業與機構跨境與境外投融資需求有望增長。其次，兩大催化將加速上述趨勢，一是國內資本市場改革落地見效、科技敘事邏輯更加清晰下，A股投資價值提升，二是境內外利率環境形成剪刀差，頭部券商透過配置海外資產實現風險分散與收益提升。此外，境內與香港衍生品業務的規範發展，與優質頭部機構打開資本空間的預期下，該行預計跨境與境外資本金業務規模仍有進一步提升空間。(bn)