20/11/2026 18:02
【聚焦ＡＰＥＣ】中金:是次APEC會議主要經濟意義體現在深化貿易投資開放與區域經濟一體化等方面
摘要
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▷ 2026年APEC領導人非正式會議於深圳舉行
▷ 會議通過宣言、「深圳展望」及三項成果文件
▷ 中金研究部人員提出深化貿易投資開放等經濟意義
▷ 會議通過宣言、「深圳展望」及三項成果文件
▷ 中金研究部人員提出深化貿易投資開放等經濟意義
中金公司研究部國內首席策略分析師李求索指出，豐富中國資產ETF等投資工具，滿足境外投資者多樣化配置需求；在風險可控前提下完善股指期貨、期權等風險管理工具，幫助境外機構管理波動和組合風險；優化交易結算與資金管理銜接，降低長期配置的制度性摩擦；加強資本市場制度與國際投資實踐銜接，提振境外投資者長期信心；發揮香港橋梁作用，持續完善內地與香港市場互聯互通機制。
中金公司非銀及金融科技分析師王思玥表示，該行認為，當前站在新一輪境外擴表的起點：首先，企業加速出海、人民幣國際化與資本市場高水平開放的三大歷史機遇下，外資機構投資A股比例，與國內機構境外投資比例均有數倍提升空間。同時，該行認為香港作為雙向資本市場樞紐，承接的中資企業與機構跨境與境外投融資需求有望增長。其次，兩大催化將加速上述趨勢，一是國內資本市場改革落地見效、科技敘事邏輯更加清晰下，A股投資價值提升，二是境內外利率環境形成剪刀差，頭部券商透過配置海外資產實現風險分散與收益提升。此外，境內與香港衍生品業務的規範發展，與優質頭部機構打開資本空間的預期下，該行預計跨境與境外資本金業務規模仍有進一步提升空間。(bn)