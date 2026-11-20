20/11/2026 15:38
【聚焦人幣】人行：下周二將在港發行兩期共200億元人民幣央票
《經濟通通訊社20日專訊》人民銀行公告，下周二（24日）將通過香港金融管理局債務工具中央結算系統(CMU)債券投標平台，招標發行2026年第十期和第十一期中央銀行票據。
第十期中央銀行票據期限3個月（91天），為固定利率附息債券，到期還本付息，發行量為200億元（人民幣．下同），起息日為2026年11月26日，到期日為2027年2月25日，到期日遇節假日順延。
第十一期中央銀行票據期限1年，為固定利率附息債券，每半年付息一次，發行量為人民幣300億元，起息日為2026年11月26日，到期日為2027年11月26日，到期日遇節假日順延。以上兩期中央銀行票據面值均為100元，採用荷蘭式招標方式發行，招標標的為利率。(jt)
第十期中央銀行票據期限3個月（91天），為固定利率附息債券，到期還本付息，發行量為200億元（人民幣．下同），起息日為2026年11月26日，到期日為2027年2月25日，到期日遇節假日順延。
第十一期中央銀行票據期限1年，為固定利率附息債券，每半年付息一次，發行量為人民幣300億元，起息日為2026年11月26日，到期日為2027年11月26日，到期日遇節假日順延。以上兩期中央銀行票據面值均為100元，採用荷蘭式招標方式發行，招標標的為利率。(jt)