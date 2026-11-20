20/11/2026 10:30

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▷ 文件升級亞太互聯互通等六領域合作

▷ 中國決定將文件命名由「宣言」改為「展望」

《經濟通通訊社20日專訊》中共中央政治局委員、外交部長王毅昨日在深圳向中外記者介紹亞太經合組織領導人非正式會議成果。王毅表示，會議達成富有雄心、務實全面的《亞太經合組織領導人深圳展望》，這是APEC「中國年」最重要的成果，也是APEC合作新的里程碑。《深圳展望》推動亞太共同體建設重整行裝再出發，在六個方面取得重要進展：一是明確亞太合作的正確方向。二是搭建亞太共同體的「四樑八柱」。三是為亞太自貿區建設注入新動力。四是升級亞太互聯互通合作。五是賦能亞太創新增長。六是打造亞太合作的落地平台。據路透報道，這份聯合文件的英文名稱為「2026 APEC Leaders’Shenzhen Outlook」（直譯為「2026年APEC領導人深圳展望」），以「展望」(Outlook)取代過去慣用的「宣言」(Declaration)。一名知情人士透露，更改文件名稱是東道主中國的決定。*加強供應鏈韌性、深化區域經濟合作*《深圳展望》強調，支持改善貿易和投資環境的努力對本地區具有重要意義。重申致力於加強供應鏈韌性、深化區域經濟合作，建設穩健且有韌性的經濟，為本地區實現持續的經濟增長與繁榮作出貢獻。將繼續以市場驅動的方式，包括通過落實亞太自由貿易區相關議程，推進亞太區域經濟一體化。面對影響地區的供應鏈挑戰，重申致力於維護供應鏈韌性，特別是必需品的供應鏈。決心與其他貿易夥伴共同努力，確保貿易持續流動，確保關鍵基礎設施繼續支撐全球供應鏈的運轉和完整。支持增強供應鏈韌性、解決瓶頸問題、利用亞太經合組織現有平台促進供應鏈互聯互通和貿易便利化。*繼續投資數字和新興技術相關基礎設施*創新方面，《深圳展望》指出，支持推動關鍵領域的數字和新興技術轉型，利用數字和新興技術改善公共服務，包括加強醫療衛生體系建設，為企業營造有利的發展環境，推廣以市場為導向、以創新為驅動的做法，並為中小微企業提供可及的數字工具以賦能其發展。將繼續投資數字和新興技術相關基礎設施，推進數據利用，激發創新活力。經濟增長方面，《深圳展望》提到，鼓勵應用財政政策支持家庭，促進全民金融可及性、拓展金融機會、提升金融素養，認識到金融知識對財務健康和人民福祉至關重要。致力於打造有利的營商環境，支持中小微企業和初創企業抓住機遇，增強競爭力和創新性，實現增長。將支持中小微企業更好地獲得資本、資產、技能培訓和數字工具，支持中小微企業參與區域和全球價值鏈，並鼓勵各經濟體繼續為中小微企業能力建設提供支持。(jq)