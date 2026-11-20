20/11/2026 10:30
【聚焦ＡＰＥＣ】APEC領導人會議達成《深圳展望》：升級亞太互聯互通合作
摘要
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▷ APEC領導人會議達成《深圳展望》
▷ 文件升級亞太互聯互通等六領域合作
▷ 中國決定將文件命名由「宣言」改為「展望」
▷ 文件升級亞太互聯互通等六領域合作
▷ 中國決定將文件命名由「宣言」改為「展望」
《深圳展望》推動亞太共同體建設重整行裝再出發，在六個方面取得重要進展：一是明確亞太合作的正確方向。二是搭建亞太共同體的「四樑八柱」。三是為亞太自貿區建設注入新動力。四是升級亞太互聯互通合作。五是賦能亞太創新增長。六是打造亞太合作的落地平台。
據路透報道，這份聯合文件的英文名稱為「2026 APEC Leaders’Shenzhen Outlook」（直譯為「2026年APEC領導人深圳展望」），以「展望」(Outlook)取代過去慣用的「宣言」(Declaration)。一名知情人士透露，更改文件名稱是東道主中國的決定。
*加強供應鏈韌性、深化區域經濟合作*
《深圳展望》強調，支持改善貿易和投資環境的努力對本地區具有重要意義。重申致力於加強供應鏈韌性、深化區域經濟合作，建設穩健且有韌性的經濟，為本地區實現持續的經濟增長與繁榮作出貢獻。將繼續以市場驅動的方式，包括通過落實亞太自由貿易區相關議程，推進亞太區域經濟一體化。
面對影響地區的供應鏈挑戰，重申致力於維護供應鏈韌性，特別是必需品的供應鏈。決心與其他貿易夥伴共同努力，確保貿易持續流動，確保關鍵基礎設施繼續支撐全球供應鏈的運轉和完整。支持增強供應鏈韌性、解決瓶頸問題、利用亞太經合組織現有平台促進供應鏈互聯互通和貿易便利化。
*繼續投資數字和新興技術相關基礎設施*
創新方面，《深圳展望》指出，支持推動關鍵領域的數字和新興技術轉型，利用數字和新興技術改善公共服務，包括加強醫療衛生體系建設，為企業營造有利的發展環境，推廣以市場為導向、以創新為驅動的做法，並為中小微企業提供可及的數字工具以賦能其發展。將繼續投資數字和新興技術相關基礎設施，推進數據利用，激發創新活力。
經濟增長方面，《深圳展望》提到，鼓勵應用財政政策支持家庭，促進全民金融可及性、拓展金融機會、提升金融素養，認識到金融知識對財務健康和人民福祉至關重要。致力於打造有利的營商環境，支持中小微企業和初創企業抓住機遇，增強競爭力和創新性，實現增長。將支持中小微企業更好地獲得資本、資產、技能培訓和數字工具，支持中小微企業參與區域和全球價值鏈，並鼓勵各經濟體繼續為中小微企業能力建設提供支持。(jq)