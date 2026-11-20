20/11/2026 15:35
【聚焦ＡＰＥＣ】習近平會見泰國總理：雙方要加大打擊網賭電詐等違法犯罪活動
摘要
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▷ 习近平深圳会见泰总理阿努廷，讨论合作
▷ 双方同意加强打击网络赌博及电信诈骗
▷ 泰方承诺保障在泰中国公民安全，欢迎中国游客
▷ 双方同意加强打击网络赌博及电信诈骗
▷ 泰方承诺保障在泰中国公民安全，欢迎中国游客
習近平強調，中泰兩國要密切政府、政黨、立法機構等交往，加強治國理政經驗交流，維護共同戰略利益。中泰經貿合作的本質是互利共贏、共同發展，雙方要加強戰略對接，用好經貿、科技、數字經濟等合作機制，做大做強農業、互聯互通等傳統合作，培育壯大人工智能、新能源汽車、航空航天、防災減災救災、水資源治理等合作新增長點，共同打造地區科技創新和產業合作高地。中泰兩國血緣相親、人文相通，要加強文化、教育、旅遊等合作，讓中泰友好更加深入人心。同時，雙方要加大打擊網賭電詐等違法犯罪活動，為兩國人員往來營造更加安全的環境。雙方還要加強多邊協作，攜手維護全球南方共同利益。中方願為泰柬關係早日實現轉圜發揮積極作用。
*阿努廷：堅決打擊網賭電詐，歡迎更多中國民眾赴泰旅遊*
阿努廷表示，泰方願同中方繼續密切高層交往，加強貿易、投資、科技、產供鏈、互聯互通等合作，擴大人文交流，增進人民友好。泰方將堅決打擊網賭電詐等跨國犯罪，保護好在泰中國公民安全，歡迎更多中國民眾赴泰旅遊。泰方讚賞中方在國際事務中的卓越領導力，祝賀中方成功舉辦亞太經合組織領導人非正式會議，祝賀習近平主席成功主持中俄美元首歷史性會晤。泰方期待同中方繼續在東盟－中國合作、瀾湄合作、亞太經合組織等多邊機制中加強協調，維護多邊主義。泰方讚賞並期待中方繼續為調解泰柬邊境衝突發揮建設性作用。(jq)