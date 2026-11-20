20/11/2026 09:40

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市貶119點子，報6.6770

《經濟通通訊社20日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7131，較上個交易日跌3點子，兩連跌。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開119點子，報6.6770，上個交易日即期匯率收盤報6.6651。



建設銀行金融市場部最新點評稱，每年11月至次年農曆春節前，在資金運用和發放工資等因素的推動下，外貿企業結匯需求增多，往往成為推動人民幣升值的主要力量。從歷史上看，2015年「8．11匯改」後，2016年至2025年的10年間，人民幣對美元有八年錄得升值。



惠譽評級中國首席分析師Jeremy Zook表示，預計人民幣將持續逐步升值，這一趨勢將延續至2027年。不過，鑒於國內需求疲軟，中國監管當局不希望出口表現受到顯著抑制，因此預計將採取措施抑制人民幣快速升值。(jq)