20/11/2026 16:39

【聚焦人幣】人民幣即期收跌84點子，止四連升報6.6735，創近兩周低

《經濟通通訊社20日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6735，較上個交易日4時30分收盤價跌84點子，止四連升，創11月9日以來近兩周新低，全日在6.6674至6.6810之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升165點子，報6.6763。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7131，較上個交易日跌3點子，兩連跌，實際值較市場預測偏弱400點。



市場人士表示，隔夜美股重挫市場避險情緒升溫，亞洲時段美元指數高位震盪，拖累人民幣承壓調整，但在結匯需求支持下調整空間或有限。



澳新銀行最新報告指出，在下次美聯儲議息會議前，美元走勢料保持堅挺，未來幾周美指很可能維持在103-104.6區間內。(jq)