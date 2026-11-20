20/11/2026 10:45

【聚焦ＡＰＥＣ】特朗普讚中俄美會晤「超出滿分」，與習近平均同意AI應設最低限度護欄

《經濟通通訊社20日專訊》美國總統特朗普周四（19日）結束深圳行程，返美途中在專機上接受傳媒訪問。他形容今次與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京的三方會晤十分順利，建立了極佳的關係，若以10分為滿分，他給出12分的「超出滿分」評價。



特朗普透露，與習近平討論了人工智能(AI)及安全考量的適度監管，雙方均認為設置最低限度護欄具積極意義，美中將合作制定合理適度的監管規則。採購方面，兩人談及進口更多美國農產品，但未透露中方有否承諾。特朗普又指未有過多談及英偉達(US.NVDA)、黃仁勳及黃樂。



俄烏局勢方面，特朗普稱普京希望達成協議，結束近5年戰事。副總統萬斯則為特朗普直接接觸普京辯護，指外交對保障美國利益至關重要。



特朗普將於美東時間周五中午就他這次訪華之旅召開記者會。(rc)