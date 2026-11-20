20/11/2026 12:55

【ＡＩ】Anthropic破紀錄IPO，7名創辦人總身家飆至1660億美元

《經濟通通訊社20日專訊》Anthropic(US.ANT)掛牌首日股價大升17%，帶動7名聯合創辦人的身家攀升至合共1660億美元。據彭博億萬富翁指數，每名創辦人身家約240億美元。Anthropic約5000名員工中，大部分人有望成為百萬富翁。



Anthropic是次上市，公開發售連同同步私募規模達1073億美元，打破SpaceX之前的最大規模紀錄。7名創辦人不足兩年前以公司615億美元估值，融資35億美元後首度晉身億萬富翁，今年5月另一輪融資更令7人全數躋身彭博全球500大富豪榜。



Anthropic創辦人股權分布罕見平均，每人全面攤薄經濟權益約1.3%。儘管經濟權益相對有限，創辦人仍透過Founder LLC掌握超然控制權，該實體持有一股F類股份，佔Anthropic 50.1%投票權。(rc)