20/11/2026 11:36

【ＡＩ】蘋果擬自研AI智能體添競爭，Anthropic上市首日盤後挫逾4.7%

《經濟通通訊社20日專訊》Anthropic(US.ANT)周四（19日）首日掛牌，收市升17%，到盤後交易時段下跌逾4.7%。蘋果(US.AAPL)計劃開發自家AI智能體，加上投資者對AI交易態度審慎，壓抑Anthropic股價走勢。



蘋果本周在其網站刊登招聘資訊，顯示公司有意招聘高級工程經理，負責開發可編寫代碼、瀏覽網頁及代用戶處理其他任務的AI助手。



Anthropic股價周四收報97.17美元，較83美元發行價高出17%，該公司此次IPO規模打破紀錄。市場押注Anthropic在前沿AI實驗室的領先地位，但股價走勢反映投資者保持克制，Anthropic大幅高開後逐步收窄漲幅。



KCM Trade首席市場分析師Tim Waterer表示，蘋果開發自家AI智能體令競爭進一步加劇，但近期更大拖累源於供應保障與資本密集度等結構性擔憂交織，而非單一新競爭對手。(rc)