20/11/2026 15:44

【ＡＩ】Anthropic超大型IPO帶挈華爾街大行賺逾5.5億美元，高盛大摩各袋1.13億佣金

《經濟通通訊社20日專訊》人工智能巨企Anthropic(US.ANT)重磅IPO為華爾街帶來巨額承銷收益，負責上市的銀行賺取至少5.5億美元佣金，超越馬斯克旗下SpaceX(US.SPCX)今年6月上市貢獻的5億美元佣金收入。



據招股書及知情人士證實，主承銷商高盛及摩根士丹利各獲1.13億美元佣金，源於兩行分別承擔813億美元IPO中20.5%承銷承諾，亦高於兩行今夏參與SpaceX交易時各自賺取的約1億美元佣金。



其他承銷行方面，摩根大通及花旗集團均同意承銷發行份額的10%，按比例分配各自預計可獲約5500萬美元承銷費用。美國銀行則承諾承銷3%份額，預計賺取約1650萬美元。



上一次承銷佣金高於Anthropic的案例為Visa於2008年上市，當時產生5.502億美元佣金總額；不過，若承銷商行使最多15%超額配售權，Anthropic佣金總額有望超越該水平。(rc)