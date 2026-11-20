20/11/2026 16:08

【外圍經濟】英國10月零售銷售按月升0.7%勝預期，源於政府呼籲民眾儲糧

《經濟通通訊社20日專訊》英國國家統計局(ONS)周五公布，英國10月零售銷售按月上升0.7%，扭轉9月下調後的0.6%跌幅，優於市場預期的0%；按年則升2.3%，高於預期的1.7%，9月修正後為升0.4%。



剔除汽車及機動車燃料的核心零售銷售10月按月升0.9%，9月修正後為跌0.9%，市場原預期跌0.1%。核心零售銷售按年躍升至2.5%，9月修正後為升0.4%。



早前英國政府曾呼籲民眾儲備罐頭食品及生活必需品。ONS表示，受政府建議影響，超市罐頭食品及超高溫滅菌牛奶等耐儲存商品銷量增加，服裝店銷售額亦較上月上升，足以抵銷汽車燃料銷售額下滑。(rc)