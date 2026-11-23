23/11/2026 11:15

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 大摩指黃金面臨多重宏觀逆風，結構性支撐仍存

▷ 央行需求因政府債務及法定貨幣貶值成支撐因素

▷ 黃金與實質利率關聯變化，流動性角色或致下行壓力

《經濟通通訊社23日專訊》大摩發表研究報告指，支撐黃金的結構性因素依然存在，但本周仍不足以抵銷日益累積的宏觀壓力，以及由流動性因素引發的拋售潮。展望後市，市場波動恐將持續；投資人正密切關注升息循環何時能明確告終，待局勢更加明朗後，才會重新進場布局。報告提及，黃金正面臨多重宏觀逆風，在市場波動加劇之際，黃金作為流動性來源的傳統角色，反而可能帶來額外的下行壓力，但指黃金的結構性驅動因素依然穩固，特別是來自各國央行的需求：在政府債務水準攀升及法定貨幣貶值的背景下，黃金作為實質資產的長期支撐力道依然存在，該行認為，來自央行的買盤屬於結構性需求。報告指出，黃金分析變得日益困難，原因在於其與實質殖利率之間的關聯正迅速變化，且黃金既被視為流動性來源，也對結構性驅動因素相當敏感。本周的價格走勢符合「流動性驅動型拋售」的特徵，且可能伴隨著新增的空頭部位；此外，由於聯儲局12月的動向仍充滿不確定性，投資人可能會選擇觀望，直到聯準會升息循環的終點變得更加明朗。報告提及，不過，從結構面來看，該行預期各國央行對黃金的需求將持續存在，對中期的看法仍持正面態度，但黃金多頭行情的實現可能需要更長的時間，且短期內市場波動恐將持續。*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。