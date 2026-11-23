23/11/2026 08:12

【ＡＩ】特朗普禁美企海外建數據中心，揚言違者面臨巨額稅務懲罰

《經濟通通訊社23日專訊》美國總統特朗普上周五(20日)表示，將阻止美國企業在海外興建數據中心，並揚言若企業選擇在美國境外投資，將面臨「巨額稅項」，以推動相關投資留在美國。



特朗普在白宮記者會上表示，美國不會容許企業在海外建設數據中心，並以芬蘭為例，強調希望相關設施落戶美國。他又指，數據中心有助創造就業及帶動經濟增長，呼籲地方社區接受相關項目。



不過，特朗普未有交代新措施的具體執行方式、徵稅幅度或實施時間表，並透露事前未有通知政府幕僚。美國國會擁有聯邦徵稅的憲法權力，措施能否落實及其法律依據仍存在疑問。



路透指出，數據中心是人工智能發展的重要基建，企業通常選擇鄰近客戶的地點設施，以降低數據傳輸延遲及成本。Alphabet(US.GOOGL)、亞馬遜(US.AMZN)、微軟(US.MSFT)、Meta(US.META)及甲骨文(US.ORCL)等美國科技企業均在海外營運數據中心，若政策落實，或影響業界全球投資及擴張部署。(kk)