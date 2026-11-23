23/11/2026 15:50

【ＡＩ】敵不過AI考試出貓，韓國教育部長認老辭職

《經濟通通訊社23日專訊》韓國教育部長崔教振周日（22日）辭職，原因是該部門無力打擊高考的人工智能(AI)作弊行為。



考生韓元錫在今年4月和7月舉行的兩場考試中，涉利用AI作弊，數百道題目的解答幾乎完全正確，遭到舉報。醜聞曝光後，李在明提議向舉報AI相關作弊行為的人士，提供1億韓元（約合7.5萬美元）的獎勵。



現年72歲的崔教振在事發後，表示自己年事已高，不認為自己能夠百分之百識別利用AI作弊的行為，其言論引發廣泛批評。



在上周考試舉行前，韓國當局限制了WiFi接入，在學生的衣扣上貼上貼紙以檢測隱藏設備，並在全國範圍內發布緊急警報，以排查藏匿的智能手機。



政府還向各考場部署了約8400名檢查人員和監考人員，禁止考生攜帶自己的鋼筆和橡皮擦，並宣布任何被發現作弊的人將在10年內不得重新參加考試。(jf)