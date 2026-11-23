23/11/2026 16:07

【ＡＩ泡沫】伯恩斯坦指甲骨文即使AI數據中心業務歸零，股價仍具逾31%潛在升幅

《經濟通通訊社23日專訊》伯恩斯坦發表最新研究報告，針對甲骨文(US.ORCL)進行極端情境壓力測試，假設其全部人工智能(AI)數據中心業務收入歸零、相關硬件資產無法變現，且維持現有債務負擔，測算其合理股價仍達133美元，較最新收盤價101.19美元高出31.4%。



該行認為，市場對甲骨文AI基建投資風險的定價過於悲觀，重申其「跑贏大盤」評級。



伯恩斯坦分析師默德勒(Mark Moerdler)指出，市場給予甲骨文傳統軟件業務過低估值倍數，忽略了三大韌性優勢：一是數據庫業務具高客戶黏性與高利潤率，企業遷移成本高昂；二是企業資源規劃(ERP)及人力資本管理(HCM)等應用軟件對AI替代具較強抵禦力；三是甲骨文雲端基礎設施(OCI)的CPU運算服務在主權雲端及私有雲領域具差異化優勢。



針對市場憂慮甲骨文近期簽署總額約2880億美元數據中心租賃協議的財務負擔，伯恩斯坦承認若OpenAI等客戶違約，公司仍須履行付款義務，但認為市場高估風險。



由於產能將於未來數年逐步交付，加上租約期長達15至19年，預計年度租賃支出高峰約在2030財年出現，介乎150億至190億美元。只要生成式AI產業未陷入全面長期低迷，甲骨文仍可透過自用或轉租減輕閒置成本壓力。(rc)