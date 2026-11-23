23/11/2026 13:26

【外圍經濟】逢低買盤湧入及加息預期降溫，現貨金價反彈逾2%重上3600美元

《經濟通通訊社23日專訊》受逢低買盤入場及市場下調聯儲局12月加息押注推動，現貨金價從八個月來最大單周跌幅中反彈。現貨黃金一度上升2.6%，突破每盎司3630美元，最新報3611.95美元，升幅2.1%。



此前金價上周累跌9%至一年多低位，14天相對強弱指數(RSI)跌破30顯示超賣。



廣州南方黃金市場研究院研究員Song Jiangzhen指出，深圳水貝黃金門市擠滿買金飾的顧客，主要由認為現價已見底的散戶推動。黃金買賣平台BullionVault研究主管Adrian Ash亦表示，平台錄得強勁逢低買入需求，若歷史具參考意義，黃金過去13周的暴跌很可能已告一段落。



宏觀方面，美國財長貝森特警告聯儲局過度收緊政策恐危及經濟，掉期投資者隨即削減12月加息押注，對政策敏感的2年期美債孳息率上周五收跌12個基點，加上美元指標周一（23日）從11月近2%的升幅回落，均紓緩金價下行壓力。(rc)