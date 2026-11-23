23/11/2026 11:22

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 證券業AI聯盟杭州成立，中證監指導、21家機構發起

▷ 聯盟聚焦AI合規應用，整合產學研資源及制定標準

▷ 中證監要求安全為基、技術中立，聯盟設五工作組運作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》證券業AI應用發展邁入協同階段，全新行業聯盟於杭州成立，整合產學研資源、建立行業標準、統籌AI合規落地，加速資本市場數智化轉型。證券業人工智能應用發展聯盟成立大會20日在杭州召開。聯盟由中證監科技監管司指導，中國證券業協會牽頭，聯合證券公司、科技企業共21家機構共同發起，是非法人、非營利的開放性行業協作平台，旨在統籌整合行業產學研用資源，協同推進人工智能技術在證券行業規範穩妥落地，重點圍繞共性技術攻關與前沿研究、標準制定與合規規範、產業協同與創新應用、風險監測與安全治理等方面開展工作。*堅持穩健有序，安全為基*中證監科技監管司相關負責人在大會致辭中表示，聯盟的成立是推動資本市場數智化轉型的重要舉措，並對聯盟工作提出六點要求：堅持政治引領，圍繞「防風險、強監管、促高質量發展」開展工作；堅持穩健有序，先試點、後推廣，防止一擁而上；堅持安全為基，建立覆蓋應用全生命周期的風險管理體系；堅持統籌集約，推動算力資源共建共享；堅持技術中立，不為特定廠商或產品背書；堅持開放協同，推動普惠性輸出。會議指出，行業智能化轉型還存在業技融合不暢、標準規範缺位、風險防控孤立、人才短缺等共性瓶頸，單一機構難以獨立應對，需要凝聚行業合力協同破解。聯盟已制定《運營管理規則》《工作組設置方案》，實行分級運行的治理架構，運營組由聯盟成員共同組成，工作組按「研究、標準、評測、場景、生態」五個方向設置，以課題制方式組織開展攻關，成果面向全行業開放共享；成員實行動態管理。