23/11/2026 13:29

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▷ 中國國債利率月內低見1.6%

▷ 華夏基金計劃推出與港交所指數相關產品

《經濟通通訊社23日專訊》華夏離岸人民幣債券ETF(03551)今掛牌上市，為全球唯一追蹤離岸人民幣債券（點心債）市場的ETF，擬至少每季分派。該ETF所追蹤指數年初至本月10日回報率3%。華夏基金（香港）行政總裁甘添在記者會上指出，隨著中證監宣布擴容等國策，且由於中國國債利率月內低見1.6%，份屬便宜，可預期更多中國及海外優質主體會到香港發行點心債。另一方面，過去一年由於人民幣升值，內地出海企業融資面對美元匯兌損失、成本過高問題，相信大企業正在考慮轉換為離岸人民幣(CNH)債券。再者，人民幣於環球危機下表現穩定堅挺，以及未來2至3年升值預期，他相信會有更多機構投資者投資CNH底層資產。華夏基金（香港）副總經理兼固定收益業務負責人蔡靖亦料，明年會有更多TMT公司發行點心債，當中中資企業可藉此獲得額外融資渠道，建立融資曲線及發行更長年期債券；外資TMT可見在高美元利率下作為分散及工具補充。針對港交所(00388)較早前推出離岸人民幣債券指數，甘添指出，未來會發行與該指數相關，或更多不同時期、風險回報、主動及被動產品。*初以機構投資者為主，但料個人投資者將增加*雖然產品目前以機構投資者為主，但甘添稱「賺錢才是硬道理」，相信未來會有更多個人投資者因人民幣升值、穩定性及收益遠好於美債基金ETF預期而參與。*相對美債收益率，建議關注長期靜態回報*至於是次所推出基金產品追蹤指數為彭博離岸人民幣(CNH)指數，今年年截至2026年11月10日回報3%；截至11月20日，其平均信用評級約A-，平均久期約4.6年，到期收益率(YTM)約2.13%。對於美國國債收益率相對較高，華夏基金（香港）副總經理兼固定收益業務負責人蔡靖指出，年初至今若持有美債會錄得負回報，建議投資者應關注長期靜態回報。(rh)