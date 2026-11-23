23/11/2026 17:34

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 第三季永久離港提取強積金申索金額按年減7.6%

▷ 強積金總資產達1.68萬億，十年增157%

▷ DIS基金平均年回報率7.1%及2.4%

《經濟通通訊社23日專訊》積金局公布《強制性公積金計劃統計摘要》，當中顯示今年第三季以永久離開香港為理由，提早提取強積金的申索數目6300宗，按季增21.2%，按年減少8.7%，涉及金額15.34億元，按季大增27.5%，按年則減少7.6%。第三季以抵消長服金為理由提取強積金的申索6400宗，按季增14.3%，按年增4.9%，涉及金額9.73億元，按季增11.7%，按年增2.4%。截至2026年9月底，強積金總資產值約1.68萬億，較十年前增加157%。自強積金制度在2000年實施以來，佔強積金總資產合共81%的股票基金和混合資產基金的平均年率化淨回報（即已扣除收費及費用）分別為5.1%及4.7%，遠超同期1.8%的年率化通脹率。截至2026年9月底，379萬個帳戶的強積金有投資於「預設投資策略」（default investment strategy，簡稱DIS）旗下基金（或俗稱「懶人基金」），佔全部逾1100萬個帳戶超過三分一；有關投資總資產值為1926億元，佔強積金總資產值超過一成一。在2017年4月1日推出的DIS截至2026年9月底，旗下的核心累積基金及65歲後基金分別錄得7.1%及2.4%的平均年率化淨回報，遠超同期1.8%的年率化通脹率。截至2026年9月底，強積金可扣稅自願性供款(tax-deductible voluntary contributions (TVC))帳戶數目共有10.7萬個，按年上升20%。自TVC於2019年4月實施以來，相關帳戶的累計供款金額為166億元。在2026年第三季，已收的強積金總供款達236億元，當中自願性供款佔超過四分一。(bn)