23/11/2026 09:05

《比拼華爾街－溫傑》AI拆倉潮重挫美股，沃爾瑪估值未見吸引

《比拼華爾街》美股上周五（20日）急跌，人工智能(AI)概念股遭拋售，納指挫5.28%，納指100跌5.61%，較歷史高位回落近兩成；標指及道指分別跌3.7%及949點，費城半導體指數更重挫10.73%。市場憂慮AI板塊拆倉潮擴大，加上加息預期一度升溫，科技股成跌市重災區。



*市場持續憂慮英偉達*



英偉達(Nvidia)(US.NVDA)繼續成為市場焦點。集團公布黃仁勳離任行政總裁後首份業績，2027財年第三季（截至10月底止）收入按年急增103%至1158億美元，純利升逾一倍至653億美元，雙雙勝市場預期。管理層同時將下一財年收入增長預測由70%上調至75%，並宣布股份回購計劃加碼1500億美元，反映AI基建需求仍然強勁。



不過，利好業績未能完全掩蓋市場憂慮。路透引述消息人士報道，美國證交會(SEC)正調查集團的會計處理方式，市場亦關注早前涉及資訊披露的監管調查。此外，集團宣布停止向中國出口AI晶片，投資者正評估事件對未來收入及全球晶片供應格局的影響。在監管風險及地緣政治因素夾擊下，即使業績遠勝預期，短期內仍難以扭轉市場審慎態度。



*加息預期因市況轉差而降溫*



美國聯儲局政策前景則是另一項關鍵變數。早前公布的10月核心消費物價指數(Core CPI)按月升0.3%，高於市場預期。與此同時，多位聯儲局官員先後發表偏鷹派言論：理事沃勒提出12月議息會議可能考慮加息半厘；理事庫克警告，若壓抑通脹進度過慢，未來或須以更大力度收緊政策；芝加哥聯儲行總裁古爾斯比亦表明，12月會議將考慮所有政策選項。



上述數據及官員言論，一度刺激市場提高對加息的押注。然而，隨著美股急跌及金融環境迅速收緊，市場對激進加息的預期有所降溫。根據最新FedWatch數據，市場目前預計聯儲局12月加息0.25厘的機率約88.6%，維持利率不變的機率約11.4%，早前曾被討論的一次過加息0.5厘已基本被市場排除。



換言之，市場現時並非預期聯儲局停止加息，而是認為近期股市調整、美債息上升及金融狀況收緊，已在一定程度上發揮緊縮作用，令聯儲局毋須一步到位大幅加息。



*留意經濟數據及聯儲局會議紀錄*



展望本周，美國零售銷售、工業生產、新屋動工及聯儲局會議紀錄將成為市場焦點。市場預期10月零售銷售較前月放緩，但整體消費仍保持增長，反映第四季初美國經濟未有明顯失速；工業生產及製造業數據則有助判斷AI投資以外的經濟活動是否進一步降溫。



聯儲局會議紀錄及多名官員講話亦備受關注，投資者將從中尋找12月議息會議的政策線索。若經濟數據顯示增長放緩但未陷衰退，將有助鞏固市場對加息0.25厘的預期；反之，若通脹及需求持續強勁，市場或須重新評估利率前景。



*沃爾瑪會否成為避風港？*



筆者過去曾分析多隻科技股的投資前景，但隨著市場風險胃納下降，資金或逐步流向防守性板塊。沃爾瑪(Walmart)(US.WMT)最新季度收入達1888億美元，按年增長5.2%；經調整每股盈利0.65美元，同樣高於市場預期。管理層指出，開學季及萬聖節銷售表現理想，消費者需求仍然穩健，並把全年收入增長預測上調至4.9%至5.2%。



更值得留意的是，集團業務結構持續改善：電商收入增長17%，廣告業務收入大升37%，會員收入保持雙位數增長，高毛利業務佔比不斷提升，有助推動未來盈利增長；食品業務亦錄得3年來最大市佔率升幅，反映其在消費環境轉弱時仍具競爭優勢。



不過，沃爾瑪股價近年累積升幅已相當可觀。按市場預測計算，集團2028財年預測市盈率已接近40倍，估值不僅高於傳統零售同業，甚至接近部分大型科技企業水平。雖然集團具備穩定現金流、領先市場地位及數碼業務增長概念，但現階段安全邊際並不算高。



若零售銷售數據未見驚喜，或大市進一步調整，股價隨時出現獲利回吐。對有意部署的投資者而言，與其追價，不如耐心等待市場調整後分段吸納，風險回報或更為吸引。《香港股票分析師協會理事 溫傑》



*筆者並非證監會持牌人，持有英偉達股份。



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