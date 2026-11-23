23/11/2026 09:36

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▷ 黃金進口佔同期進口總額8%及順差20%

▷ 中國調整黃金進出口配額管理政策

《經濟通通訊社23日專訊》據彭博報道，中國貿易順差有望連續第二年突破1萬億美元，但實際貿易失衡程度可能較數字所反映的更為嚴重。今年黃金進口大幅增加，推高整體進口額，從而壓低貨物貿易順差，而這一趨勢未來或會持續。中國海關的數據顯示，今年前10個月中國黃金進口額達到創紀錄的2092億美元，遠超去年全年的1005億美元。黃金進口額約佔中國同期進口額的8%、佔貿易順差的比重超過20%，均為紀錄新高。一方面，激增的黃金進口推動了整體進口。另一方面，能源、金屬和晶片價格上漲，推高了進口金額。這些都反向證明，儘管前10個月中國進口額同比大增29%，但其中黃金以及被動的價格因素在統計上功不可沒。*專家：剔除黃金進口，全年貿易順差或達到1.5萬億美元*華僑銀行亞洲宏觀研究主管謝棟銘指出，從宏觀經濟角度看，黃金進口增加可以部分抵消中國不斷擴大的製造業貿易順差。在中國創紀錄的貿易順差日益受到貿易夥伴審視之際，黃金進口上升會從統計上直接壓低貨物貿易順差及其佔GDP的比重，這可能在一定程度上緩解人民幣升值壓力和對外貿易緊張局勢。美國外交關係協會高級研究員Brad Setser預計，2026年全年中國剔除黃金進口後的貿易順差可能達到1.5萬億美元；計入黃金進口後則約為1.3萬億美元。近年來，中國家庭和金融機構追捧金條、金幣和黃金ETF等產品，為整體黃金需求提供支撐，從而推升進口量；今年多數時間金價超過每盎司4000美元，也讓進口金額水漲船高。此外，中國今年調整黃金進出口准許證管理，給予銀行更靈活使用進口配額的空間。中國通過配額等方式管理黃金進口，而近期進口額的大幅躍升引發了外界對相關限制是否有所放鬆的猜測。中國人民銀行和中國海關未立即回覆置評請求。(jt)